Мосгорсуд приговорил к заключению двух участников драки на Хованском кладбище

"Признать подсудимого Макарьева виновным по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках") и назначить ему наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор Андрей Суворов. Таким образом суд переквалифицировал Макарьеву обвинение на менее тяжкое, не усмотрев признаков состава преступления по ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский городской суд назначил три года девять месяцев колонии бывшему помощнику депутата, лидеру общественной организации "Здоровая нация" Георгию Макарьеву за участие в беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года. Как сообщает корреспондент. ТАСС, еще одного участника драки суд приговорил к двум годам двум месяцам колонии.

Тем же приговором признан виновным и второй участник драки (ч. 2 ст. 212 УК РФ) Шахмохмад Шаптуркаев, ему назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как следует из приговора, оба подсудимых вину в участии полностью признали и раскаялись в содеянном.

Шаптуркаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима в связи с тем, что он был ранее осужден, и судимость не была погашена. Однако наказание ему было назначено ниже низшего предела.

Срок наказания осужденным будет исчисляться с марта 2018 года.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Макарьева к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима, для Шаптуркаева - четыре года общего режима.

Дело о драке

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве 14 мая 2016 года погибли три человека, более 30 получили ранения. По версии следствия, драка произошла из-за попытки передела бизнеса: руководство кладбища решило силой вытеснить трудовых мигрантов, отказавшихся отдавать администрации часть своего дохода от вольнонаемной деятельности.

Ранее по делу были осуждены 22 человека. Один из них - бывший начальник отделения ритуального обслуживания столичного ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев - был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Другие фигуранты приговорены на сроки от трех лет до 11,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в отношении двух участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство. По словам Ивановой, расследование данного уголовного дела представляло особую сложность из-за большого объема следственных и процессуальных действий, необходимостью сложных судебных экспертиз: баллистических, медико-криминалистических, портретных, молекулярно-генетических, дактилоскопических и других.