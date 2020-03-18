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Директор тамбовской фабрики получил 7,5 года колонии за неуплату налогов

Общий размер ущерба бюджетной системе РФ превысил 1 млрд рублей

ТАСС, 18 марта. Суд приговорил гендиректора Моршанской табачной фабрики в Тамбовской области к 7,5 года колонии общего режима, признав виновным в неуплате налогов и акцизов на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщается на сайте СК РФ.

В сентябре 2018 года генерального директора Моршанской табачной фабрики приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии за налоговые преступления, ущерб от которых оценен в 60 млн рублей. Расследование по второму уголовному делу по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей велось в течение полутора лет.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). Приговором суда фигуранту с учетом наказания по предыдущему приговору назначено наказание в виде семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что гендиректор, выполнявший также функции главного бухгалтера, включил в налоговые декларации фабрики неверную информацию об объемах производства, продаж и стоимости продукции. С апреля 2012 года по декабрь 2014-го отсутствовала уплата акциза на табачные изделия, НДС и налога на прибыль организаций. Таким же образом гендиректор уклонился от уплаты акциза и налогов в 2015-2016 годах.

В результате незаконных действий генерального директора фабрики общий размер ущерба бюджетной системе РФ превысил 1 млрд рублей. Для его возмещения наложен арест на принадлежащие табачной фабрике и осужденному имущество.

Теги
РоссияТамбовская область
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