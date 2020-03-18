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В Подмосковье задержали подростков, подозреваемых в серии разбойных нападений

Они совершили несколько ограблений в районе Щукино

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские в Московском регионе задержали троих подростков, подозреваемых в серии разбойных нападений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступили несколько обращений от жителей района Щукино. Заявители рассказали о том, что стали жертвами разбойных нападений. По их словам, трое злоумышленников, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, отбирали личные вещи, после чего скрывались в неизвестном направлении. Сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их в Красногорском районе Московской области и Москве. Ими оказались несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела по статье "Разбой".

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