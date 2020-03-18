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Грунт сошел на дорогу в центре Нижнего Новгорода

На месте происшествия образовался крупный затор

ТАСС, 18 марта. Грунт сошел на дорогу на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, из-за чего перекрыто движение транспорта и образовался крупный затор .Об этом сообщили в среду журналистам в ГУ МВД региона.

"На Похвалинском съезде Нижнего Новгорода в связи с выходом на проезжую часть грунтовых масс закрыто движение транспорта и пешеходов", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые планируют пути объезда возникшего препятствия.

Как сообщили журналистам в региональном МЧС, сообщение о сходе грунта на проезжую часть поступило в 15:56 мск. На Канавинском мосту через Оку, находящемся около места происшествия, образовался крупный затор.

Теги
РоссияНижегородская область
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