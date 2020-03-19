Единороссы приостановили членство псковского чиновника, подозреваемого в хищении

ПСКОВ, 19 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии главы Палкинского района Псковской области Евгения Седова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, предназначавшихся на дорожное строительство. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы псковского регионального отделения партии.

"Членство в партии "Единая Россия" главы Палкинского района Псковской области Евгения Седова приостановлено. Такое решение приняли члены местного политсовета Палкинского отделения партии. Совещание прошло под председательством секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Кристины Калашниковой", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, члены политсовета единогласно выступили за приостановление членства Седова в связи с заведением на него уголовного дела. "Мы будем следить за ходом следственного процесса, и по итогам дела будет принято окончательное решение о дальнейшем членстве в партии Евгения Седова. Пока глава Палкинского района снят с учета в "Единой России" в связи с приостановлением его членства", - цитирует пресс-служба слова Калашниковой.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Седова за попытку хищения бюджетных средств при ремонте дороги, в частности, при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной трассы в поселке Палкино.

По данным прокуратуры Псковской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.