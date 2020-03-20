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На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Подземные толки почувствовали жители Алма-Аты

НУР-СУЛТАН, 20 марта. /ТАСС/. Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в пятницу на территории Киргизии. Как говорится в распространенном сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, подземные толки почувствовали и жители Алма-Аты.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 137 км от города на территории соседней республики. Очаг залегал на глубине 15 км.

В Алма-Ате ощущался подземный толчок интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Теги
КазахстанКиргизия
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-западе Китая
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало
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