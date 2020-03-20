В Москве из офиса компании украли 50 мобильных телефонов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пятьдесят мобильных телефонов украли из подсобного помещения офиса в торговом центре на востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию сообщение о краже поступило накануне. "Прибывшими на место полицейскими установлено, что неизвестный, отключив сигнализацию и открыв дверь ключом, проник в офис компании, расположенный в ТЦ на улице Совхозной, дом 39, где из подсобного помещения совершил кражу 50 сотовых телефонов", - сказали в пресс-службе.

Материальный ущерб, который был нанесен компании, устанавливается. Полиция начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.