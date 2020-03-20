ФСБ выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку финансистов ИГ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ФСБ выявила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отметили в ЦОС, "во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство". По данным ФСБ, "задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств". Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн рублей.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации изъяты средства связи, платежные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.