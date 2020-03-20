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В Перми при взрыве газа в квартире погиб один человек

МЧС сообщает, что после взрыва начался пожар, несущие конструкции дома не повреждены

ТАСС, 20 марта. Мужчина погиб при взрыве газа в квартире жилой пятиэтажки в Перми, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В Перми на улице Чернышевского, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Погиб хозяин квартиры", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, выбиты окна.

Как уточнили в МЧС, после взрыва произошел пожар. Погибший был обнаружен в его ходе тушения. "На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в количестве пяти единиц техники и 20 человек личного состава, а также оперативные службы города и службы жизнеобеспечения", - добавили в пресс-службе.

 

Теги
РоссияПермский край
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