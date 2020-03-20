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Пассажиры летевшего в Читу самолета усмирили дебошира

В отношении него полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пассажиры самолета рейса Камрань - Чита самостоятельно усмирили пьяного неадекватного мужчину, из-за которого командир воздушного суда хотел совершить экстренную посадку. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывшего из Вьетнама (рейс Камрань - Чита - прим. ТАСС), находится мужчина, который во время перелета грубо нарушал общественный порядок и вел себя неадекватно. Даже после того, как командир воздушного судна по громкой связи предупредил его о возможности экстренной посадки в случае продолжения противоправных действий, пассажир не унимался. Тогда другие находящиеся на борту граждане приняли решение самостоятельно усмирить дебошира. Они ограничили его движения и усадили в пассажирское кресло", - рассказала Волк.

Она добавила, что авиадебошир нецензурно ругался, на замечания экипажа не реагировал и отказывался занять свое место. Против него завели уголовное дело о хулиганстве и составили два административных протокола за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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Россия
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