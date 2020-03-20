Рассмотрение дела "Сети" в Петербурге приостановили из-за ситуации с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Судебное рассмотрение уголовного дела террористической организации "Сеть" в отношении двух фигурантов приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова в соответствии с постановлением президиума ВС РФ от 18 марта 2020 года и в связи с угрозой распространения на территории РФ коронавирусной инфекции приостанавливается. Судебное заседание, назначенное на 23 марта, откладывается ориентировочно на 21 апреля", - сказано в сообщении пресс-службы.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

В конце февраля по ходатайству гособвинения Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге продлил обоим фигурантам срок содержания в СИЗО до 11 июня. Адвокаты работавших промышленным альпинистом Юлия Бояршинова и программистом Виктора Филинкова не стали обжаловать продление срока их содержания под стражей. Оба защитника пояснили ТАСС, что считают подачу жалобы "пустой тратой времени", а все силы адвокатов направлены на подготовку к последующим судебным заседаниям.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от шести до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.