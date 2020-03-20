Политологу Соловью может грозить ответственность за фейковую новость о коронавирусе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Политологу Валерию Соловью может грозить административная ответственность за недостоверную информацию о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

16 марта на сайте "Эхо Москвы" вышло интервью с политологом Соловьем, который со ссылкой на анонимные источники сообщил, что в России 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч. "С учетом наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предложено принять предусмотренные законом меры реагирования", - сказали в Генпрокуратуре.

Эта статья предусматривает штраф для граждан до 100 тыс. рублей.