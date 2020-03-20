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Четыре "заминированных" самолета из Москвы приземлились в пунктах назначения

Всего 20 марта аэропорт Шереметьево получил сообщения о "минировании" 10 самолетов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Самолеты, летевшие из Москвы в Оренбург, Архангельск, Санкт-Петербург и Мурманск и получившие сообщения о "минировании", благополучно приземлились в пунктах назначения. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Самолеты штатно приземлились в Оренбурге, Архангельске, Санкт-Петербурге и Мурманске", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" 10 самолетов: шести, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска). Все они приземлились в пунктах назначения.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 40 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее до сегодняшнего дня количество "заминированных" за сутки бортов - семь - проверялось 19 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
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Еще три "заминированных" в России самолета сели в пунктах назначения
Посадки прошли в штатном режиме
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