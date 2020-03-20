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Еще три "заминированных" в России самолета сели в пунктах назначения

Посадки прошли в штатном режиме

МОСКВА, 20 марта. Два самолета, летевшие из Москвы в Уфу и Челябинск и самолет рейса Новосибирск - Москва, получившие сообщения о "минировании", штатно приземлились в пунктах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Рейсы Москва - Уфа, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва совершили посадки в пунктах назначения. Посадки прошли штатно", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" десяти самолетов: шести, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска). Все они штатно приземлились.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 40 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее до сегодняшнего дня количество "заминированных" за сутки бортов - семь - проверялось 19 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
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Угрозы "минирования" 11 самолетов в России оказались ложными
Ни на одном из самолетов взрывных устройств не обнаружили
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