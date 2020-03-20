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В Петербурге будут судить кандидата наук по делу о мошенничестве с грифом "секретно"

Уголовное дело возбудили в отношении Александра Романова, он обвиняется сразу в девяти преступлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере поступило в городской суд Петербурга в отношении Александра Романова. Как сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов города, материалы содержат гриф "секретно".

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Васильевича Романова, обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Материалы дела содержат гриф "секретно", - сказано в сообщении пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что фигурантом данного дела является 72-летний кандидат технических наук на пенсии. Подробности дела неизвестны.

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РоссияСанкт-Петербург
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