В Петербурге будут судить кандидата наук по делу о мошенничестве с грифом "секретно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере поступило в городской суд Петербурга в отношении Александра Романова. Как сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов города, материалы содержат гриф "секретно".

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Васильевича Романова, обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Материалы дела содержат гриф "секретно", - сказано в сообщении пресс-службы.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что фигурантом данного дела является 72-летний кандидат технических наук на пенсии. Подробности дела неизвестны.