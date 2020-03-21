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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Владимиром

Пять пострадавших находятся в больнице

ТАСС, 21 марта. Во Владимирской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом сообщается в распространенном в субботу релизе пресс-службы УМВД по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Ford скончался. Водитель Suzuki, три его пассажира, а также водитель Ford госпитализированы. На амбулаторное лечение направлен 17-летний пассажир автомобиля Ford", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы МВД по Владимирской области, ДТП произошло в пятницу около 21:00 мск на 61-м км автодороги Касимов - Муром - Нижний Новгород в Меленковском районе. По предварительной информации, водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.

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РоссияВладимирская область
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