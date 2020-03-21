Около 40 т нефтепродуктов находятся в подвале горящего склада в Подмосковье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нефтепродукты - около 40 т горючей жидкости - хранятся в подвале горящего склада алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом журналистам сообщил находящийся на месте пожара первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В подвальном помещении хранится около 40 т горючей жидкости. Локализации (пожара) нет, и мы не понимаем, что происходит в подвале, там нефтепродукты", - сказал он.

Чуприян рассказал, что внутри склада происходят взрывы. "Хлопки до сих пор внутри происходят - это бочки с маслом и другие какие-то баллоны со взрывчатым веществом в виде жидкости", - сказал он, отметив, что пожарные работают на безопасном расстоянии от взрывов.

По его словам, площадь возгорания составляет 32 тыс. кв. м. "Горит часть склада и административный комплекс. В целом здания, которые находятся на расстоянии противопожарных разрывов [от горящего склада] не пострадали. 32 тыс. [кв. м составляет площадь] пожара", - сказал он.

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