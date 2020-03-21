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На Кубани в результате ДТП погибли три человека

Авария произошла на 189-м км трассы "Кавказ"

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Три человека погибли и двое пострадали в результате аварии на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"На федеральной дороге "Кавказ", на 189-м км, произошло столкновение двух автомобилей: Skoda и "Лады". В автомобиле "Лада" в результате ДТП погибли трое, в автомобиле Skoda двое пострадали. Все совершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Лады". Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Теги
РоссияКраснодарский край
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