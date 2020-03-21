В Архангельске сел "заминированный" самолет

ТАСС, 21 марта. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Архангельск, приземлился в аэропорту назначения, полученное сообщение о его "минировании" оказалось ложным. Об этом сообщила в субботу пресс-служба аэропорта Архангельск.

"21 марта, около 17:00, в авиакомпанию "Аэрофлот" поступил звонок с сообщением о бомбе на рейсе SU1330 Москва - Архангельск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Архангельск в 17:30 и прошел послеполетный досмотр. Следов взрывчатых веществ не было обнаружено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Досмотр самолета завершился в 18:00. Сейчас все службы аэропорта Архангельск работают в штатном режиме, прибывающие рейсы готовятся и обслуживаются в течение регламентированного времени, отметили в пресс-службе.