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Военный вертолет разбился в Мексике

Один человек погиб, девять пострадали

МЕХИКО, 22 марта. /ТАСС/. Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

"Информируем о происшествии с вертолетом Black Hawk этого ведомства в районе Тепекуитлапа в муниципалитете Теуипанго, штат Веракрус", - говорится в записи. По данным Куитлауака Гарсии, губернатора региона, из числа находившихся на борту воздушного судна военных один погиб, девять пострадали. Политик в своем Twitter уточнил, что бойцы были задействованы в операции по освобождению похищенных людей.

Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было.

Теги
Мексика
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