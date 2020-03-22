Уголовное дело возбуждено после убийства жениха на праздновании свадьбы в Югре

ТАСС, 22 марта. Следователи следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбудили уголовное дело по факту убийства жениха на праздновании свадьбы в кафе Нижневартовска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"По факту убийства мужчины в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"). По версии следствия, 21 марта около двух часов в помещении банкетного зала кафе "Летучий голландец" в Нижневартовске в ходе возникшей ссоры 50-летний мужчина нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, праздновавшему в кафе состоявшееся накануне свое бракосочетание. Последний был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от причиненных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе.