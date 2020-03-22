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Обновлено 

Пожарные в Хакасии тушат пал травы протяженностью около 30 км

Пострадал один человек

ТАСС, 22 марта. Пожарные ликвидируют крупный пал травы протяженностью около 30 км в Усть-Абаканском районе Хакасии. Огонь перешел на фермерские постройки, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС.

"Огонь перешел на постройки двух частных крестьянско-фермерских хозяйств. Ожоги получил один работник хозяйства, ему понадобилась помощь врачей. Пострадали четыре головы крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ликвидации пожара задействованы 33 человека и 11 единиц техники. Угрозы населенным пунктам пока нет.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что протяженность фронта горящей травы возросла до 30 км. Ранее сообщалось о площади в 20 км. "Площадь пала - 30 тыс. м по фронту. В тушении задействованы 30 человек и 12 единиц техники, в том числе от разреза "Черногорский" и коммунальных служб города Черногорск", - сказали в ведомстве.

В новость внесены изменения (18:03 мск) - уточняется площадь пожара.

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РоссияХакасия
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