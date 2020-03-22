Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС по Московской области.

"В 18:05 мск - полная ликвидация пожара. Его причины устанавливаются", - сказали в ведомстве.

Тушение пожара заняло полтора дня. Пострадавших среди населения нет. К медикам за помощью обратились четверо пожарных. Медицинскую помощь всем четверым оказали амбулаторно.

Пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой возник утром в субботу. О нем в 08:35 мск сообщил очевидец. Этот пожар стал крупнейшим за последние годы. Его площадь составила более 33 тыс. кв. м, обрушилось 25 тыс. кв. м кровли, открытое горение удалось ликвидировать в 19:50 мск.

Внутри склада находилось почти 50 т нефтепродуктов, тушение осложнялось высокой температурой. По словам первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, температура была такой, что закипала вода, которой пожарные тушили огонь. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.