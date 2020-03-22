Источник: за день в России были "заминированы" 11 авиарейсов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Неизвестные за день сообщили об угрозе взрыва на борту 11 самолетов, выполнявших внутренние рейсы как из Москвы, так и в Москву. Все угрозы оказались ложными, сообщили ТАСС в воскресенье в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о восьми "заминированных" рейсах.

"Сотрудники оперативных служб проверили за день 11 самолетов, в отношении которых поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва. Проверки завершены. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ни один из самолетов не менял маршрут, все аэропорты, включая Шереметьево, работали в штатном режиме. Все сообщения об угрозе взрыва поступили на электронную почту аэропорта Шереметьево.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 60 рейсов. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.