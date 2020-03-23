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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске

Причина вынужденной посадки пока неизвестна. На борту самолета находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Самолет с пассажирами, вылетевший в понедельник утром из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (южные Курилы, Сахалинская область), совершил вынужденную посадку в месте отправления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово).

"Самолет вылетел из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, но затем развернулся и совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы аэропорта, никто из присутствовавших на борту не пострадал. Всего в самолете находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины авиапроисшествия пока неизвестны, они устанавливаются. Решается вопрос о дальнейшей перевозке пассажиров на Курилы.

По информации синоптиков, погода не могла стать причиной происшествия. В Южно-Сахалинске и Южно-Курильске, в том числе на территории аэропортов, хорошая спокойная погода, ветра и осадков нет.

Теги
РоссияСахалинская область
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