Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Самолет с пассажирами, вылетевший в понедельник утром из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (южные Курилы, Сахалинская область), совершил вынужденную посадку в месте отправления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово).

"Самолет вылетел из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, но затем развернулся и совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы аэропорта, никто из присутствовавших на борту не пострадал. Всего в самолете находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины авиапроисшествия пока неизвестны, они устанавливаются. Решается вопрос о дальнейшей перевозке пассажиров на Курилы.

По информации синоптиков, погода не могла стать причиной происшествия. В Южно-Сахалинске и Южно-Курильске, в том числе на территории аэропортов, хорошая спокойная погода, ветра и осадков нет.