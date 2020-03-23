Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода

ТАСС, 23 марта. Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Нижегородского областного суда.

"Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сообщении. Под домашним арестом начальник отдела полиции будет находиться до 18 мая.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По версии следствия, он дал своим подчиненным указание не составлять протокол на мужчину, который был задержан по подозрению в употреблении наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.