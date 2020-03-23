Суд изменил приговор женщине, чья дочь умерла от истощения в запертой квартире в Кирове

КИРОВ, 23 марта. /ТАСС/. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде изменил приговор осужденной на 13 лет колонии жительнице Кирова Марии Пленкиной, оставившей трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире без еды и воды, где ребенок умер от истощения. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

17 января Кировский областной суд признал Пленкину виновной в убийстве девочки с особой жестокостью и приговорил к 13 годам колонии общего режима, а также к ограничению свободы сроком на 1 год. 31 января Кировский областной суд принял апелляционную жалобу от Пленкиной на приговор.

"Приговор изменили, исключили назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы на 1 год, наказание в виде 13 лет лишения свободы осталось в силе", - сказала собеседница агентства.

По данным суда, тело ребенка 20 февраля 2019 года обнаружила бабушка. Девочка лежала на диване без одежды, при этом в квартире была температура +15 градусов, раскиданы игрушки, разбросан мусор, не было еды и воды. Уходя из дома, мать оставила две бутылки йогурта, мясо курицы и упаковку сарделек, а также перекрыла вентили с водой. С 13 по 20 февраля Пленкина находилась у подруги, посещала ночной клуб, парикмахерскую, при этом утверждала, что за ребенком присматривают.

По данным следствия, мать девочки ранее высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение. При этом она заявила следователям, что не желала смерти ребенка, когда уходила из дома. Комиссия экспертов признала Пленкину вменяемой.