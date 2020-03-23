В Брянске задержали адвоката при получении взятки

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга. Подозреваемый арестован, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, обвиняемого в покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления региона.

По данным пресс-службы, подозреваемый защищает интересы начальника отдела регионального УМВД по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, который подозревается в получении взятки. Вечером 20 марта адвокат получил от брата сотрудника полиции 5 млн рублей, по версии следователей, якобы для дальнейшей передачи денег сотрудникам суда за смягчение приговора. "Передача денежных средств контролировалась сотрудниками УФСБ России по Брянской области в ходе проведения оперативного мероприятия", - отметили в пресс-службе.

Адвокат задержан, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу.