СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" возбуждено после нападения на полицейского в Волгограде.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, при попытке проникновения на охраняемую территорию управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главного управления МВД России задержан неизвестный. Во время проверки его документов на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и ранил старшего сержанта полиции, от полученного ранения полицейский скончался. Нападавший задержан.