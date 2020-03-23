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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Волгограде

В результате инцидента сотрудник погиб

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" возбуждено после нападения на полицейского в Волгограде.

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Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, при попытке проникновения на охраняемую территорию управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главного управления МВД России задержан неизвестный. Во время проверки его документов на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и ранил старшего сержанта полиции, от полученного ранения полицейский скончался. Нападавший задержан.

Теги
РоссияВолгоградская область
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МВД сообщило, что нападение полицейского в Волгограде произошло в здании главка полиции
Обстоятельства инцидента выясняются
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