PG&E готова признать вину в гибели 84 человек в результате природного пожара в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) согласна признать себя виновной в гибели более 80 человек в результате природного пожара "Кэмп" в округе Бьютт (штат Калифорния) в 2018 году. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в понедельник на сайте компании и адресованном федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Этот природный пожар является самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.

"Компания 17 марта 2020 года при участии прокуратуры округа Бьютт заключила с жителями штата Калифорния соглашение о признании вины и урегулировании претензий в связи с уголовным расследованием пожара "Кэмп" 2018 года. Компания на условиях данного соглашения согласилась признать себя виновной по 84 пунктам обвинения в неумышленном убийстве <...> и по одному пункту обвинения в противозаконных действиях, приведших к возникновению пожара", - говорится в уведомлении.

PG&E уточнила, что родственники жертв стихийного бедствия в Калифорнии обещали не выдвигать дополнительные обвинения против компании. Последняя согласна выплатить около $3,5 млн истцам и еще $500 тыс. властям округа Бьютт в качестве возмещения расходов на проведение расследования причин возгорания. Соглашение подлежит утверждению верховным судом округа и судом по делам банкротств.

PG&E в декабре 2019 года согласилась выплатить порядка $13,5 млрд жителям штата Калифорния, понесшим ущерб от природных пожаров в 2017 и 2018 годах. Возмещение нанесенного урона будет проводиться параллельно с реорганизацией деятельности энергетического предприятия в свете угрозы его банкротства. PG&E направила в суд по делам банкротств ходатайство о предоставлении временной защиты в связи с невозможностью выплачивать огромную компенсацию и сохранять рентабельность.

Самый разрушительный пожар в современной истории Калифорнии начался в ноябре 2018 года и был ликвидирован несколько недель спустя. Тогда погибли 85 человек. Сгорело почти 14 тыс. жилых домов, более 520 коммерческих зданий, свыше 4 тыс. других построек.