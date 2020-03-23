{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

PG&E готова признать вину в гибели 84 человек в результате природного пожара в Калифорнии

Этот природный пожар является самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) согласна признать себя виновной в гибели более 80 человек в результате природного пожара "Кэмп" в округе Бьютт (штат Калифорния) в 2018 году. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в понедельник на сайте компании и адресованном федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Этот природный пожар является самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.

"Компания 17 марта 2020 года при участии прокуратуры округа Бьютт заключила с жителями штата Калифорния соглашение о признании вины и урегулировании претензий в связи с уголовным расследованием пожара "Кэмп" 2018 года. Компания на условиях данного соглашения согласилась признать себя виновной по 84 пунктам обвинения в неумышленном убийстве <...> и по одному пункту обвинения в противозаконных действиях, приведших к возникновению пожара", - говорится в уведомлении.

PG&E уточнила, что родственники жертв стихийного бедствия в Калифорнии обещали не выдвигать дополнительные обвинения против компании. Последняя согласна выплатить около $3,5 млн истцам и еще $500 тыс. властям округа Бьютт в качестве возмещения расходов на проведение расследования причин возгорания. Соглашение подлежит утверждению верховным судом округа и судом по делам банкротств.

PG&E в декабре 2019 года согласилась выплатить порядка $13,5 млрд жителям штата Калифорния, понесшим ущерб от природных пожаров в 2017 и 2018 годах. Возмещение нанесенного урона будет проводиться параллельно с реорганизацией деятельности энергетического предприятия в свете угрозы его банкротства. PG&E направила в суд по делам банкротств ходатайство о предоставлении временной защиты в связи с невозможностью выплачивать огромную компенсацию и сохранять рентабельность.

Самый разрушительный пожар в современной истории Калифорнии начался в ноябре 2018 года и был ликвидирован несколько недель спустя. Тогда погибли 85 человек. Сгорело почти 14 тыс. жилых домов, более 520 коммерческих зданий, свыше 4 тыс. других построек.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Замдиректора психоневрологического интерната в Петербурге арестован по делу о взятках
Мужчина отрицает свою вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС