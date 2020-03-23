В Ленобласти возбудили дело о незаконной рубке леса при стройке "Северного потока - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура добилась возбуждения второго уголовного дела о незаконной рубке леса в отношении сотрудника "Краснодаргазстроя" - субподрядчика строительства газопровода "Северный поток - 2" по территории Ленинградской области. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере"), в отношении должностного лица АО "Краснодаргазстрой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данное уголовное дело стало вторым по ситуации со строительством газопровода в Ленинградской области. Первое уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ) в отношении сотрудника "Краснодаргазстроя" Сергея Васильченко было возбуждено в ноябре прошлого года. По версии следствия, Васильченко договорился о взятке в 5 млн рублей с сотрудниками "Ленобллеса" за их бездействие в отношении своей фирмы.

Васильченко был задержан после того, как успел передать часть взятки в 1,25 млн рублей. Суд в Санкт-Петербурге отправил его под домашний арест. Двое сотрудников "Ленобллеса" также были задержаны и отправлены под домашний арест.

По данным базы СПАРК, 51% компании "Краснодаргазстрой" принадлежат "Стройгазмонтажу", который, как сообщал ТАСС в августе 2018 года, занимается строительством участков "Северного потока - 2", в том числе и на территории Ленинградской области. Заказчиком работ стала компания "Газпром инвест", а одним из субподрядчиков - "Краснодаргазстрой".