Источник: число "заминированных" внутрироссийских рейсов выросло до 10

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту Airbus A330, который летит из Москвы во Владивосток. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в авиационных службах.

"Поступила анонимка о "минировании" самолета Москва - Владивосток, который вылетел в 16:10 мск из Шереметьево. На его борту находятся 239 пассажиров и 10 членов экипажа. Лайнер не стал менять маршрут, его посадка ожидается в 00:40", - сказал собеседник агентства.

Ранее на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на бортах девяти самолетов. Восемь из них благополучно приземлились. В ходе проверки никаких взрывных устройств не обнаружено. В воздухе находится самолет Иркутск - Москва, его прибытие ожидается около 20:21 мск.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 70 рейсов. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.