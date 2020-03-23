В Кабардино-Балкарии возбудили дело после ликвидации трех боевиков

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ликвидации в Кабардино-Балкарии трех боевиков, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

По версии следствия, 23 марта около 5:00 мск сотрудники УФСБ России по КБР и Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР установили местонахождения членов незаконных вооруженных формирований неподалеку от селения Кременчуг-Константиновское, там они обнаружили вооруженную группу из трех человек. На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, мужчины открыли по ним огонь. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.

"Следственным управлением возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц"), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), а также ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

Ранее сообщалось, что по месту жительства одного из подозреваемых обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.