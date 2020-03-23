{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кабардино-Балкарии возбудили дело после ликвидации трех боевиков

Злоумышленники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов после требования сдаться

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ликвидации в Кабардино-Балкарии трех боевиков, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

По версии следствия, 23 марта около 5:00 мск сотрудники УФСБ России по КБР и Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР установили местонахождения членов незаконных вооруженных формирований неподалеку от селения Кременчуг-Константиновское, там они обнаружили вооруженную группу из трех человек. На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, мужчины открыли по ним огонь. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.

"Следственным управлением возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц"), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), а также ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

Ранее сообщалось, что по месту жительства одного из подозреваемых обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Источник: "заминированный" самолет Иркутск - Москва штатно приземлился в Шереметьево
По данным источника в экстренных службах, на борту не было подозрительных предметов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС