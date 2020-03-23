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Неизвестные похитили из дома жителя Петербурга $150 тыс.

Инцидент произошел в поселке Песочный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Петербургская полиция разыскивает неизвестных, которые похитили из частного дома в Курортном районе города $150 тыс. (11,7 млн рублей по курсу ЦБ), сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в понедельник в ведомство обратился житель поселка Песочный в Курортном районе города. Он сообщил, что из его дома на улице Новгородской неизвестные похитили $150 тыс.

При этом мужчина сообщил, что хищение денег могло произойти в период с 15 ноября прошлого года и до 21 марта текущего года. Уточнить дату заявитель не смог, так как отсутствовал дома в этот период.

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РоссияСанкт-Петербург
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