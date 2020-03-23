Двое погибли и трое пострадали при столкновении легковушек в Адыгее

МАЙКОП, 23 марта. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок в Адыгее привело к гибели женщины и семилетнего ребенка, еще три человека, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Предварительно установлено, что 33-летняя водитель Daewoo не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 49-летний житель Кубани. В результате аварии от полученных травм погибли жители Кубани - водитель Daewoo и ее семилетний сын. В различные медучреждения Адыгеи и Краснодарского края с травмами доставлены 10-летняя девочка, находившаяся на момент столкновения в автомобиле Daewoo, а также водитель Hyundai и его 13-летний сын, которые являются жителями края", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло 22 марта около 19:00 на 24-м километре автодороги Майкоп - Кореновск в Теучежском районе республики. Следователи и госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе ведомства.