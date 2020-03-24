Один из подозреваемых в подготовке нападения на сахалинский техникум был из него отчислен

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Один из задержанных управлением ФСБ подростков, подозреваемых в подготовке нападения на Сахалинский горный техникум в поселке Шахтерск Углегорского района, не является студентом этого учебного учреждения. Об этом во вторник сообщили ТАСС в техникуме.

"Один парень - наш. Второй не является нашим студентом, он был отчислен в прошлом году", - сообщила собеседница агентства.

В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что двух студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения задержали в рамках возбужденного уголовного дела за причастность к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. Позже выяснилась, что речь идет о Сахалинском горном техникуме. В ходе обысков у подростков были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, по предварительным данным, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение. ФСБ России распространила видеозапись задержания.

Уполномоченный по правам ребенка в островном регионе Любовь Устиновская и областные власти взяли ситуацию под личный контроль.