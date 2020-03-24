ФСБ распространила видео задержания торговцев данными кредитных карт

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ФСБ России распространила во вторник видеозапись спецоперации, в ходе которой были задержаны 30 продавцов украденных данных кредитных карт российских и зарубежных банков.

Из видеозаписи следует, что бойцам спецподразделений пришлось проникать в одно из помещений через второй этаж, разбив окно. Обыски проводились по многим адресам, в жилых помещениях и на подземной парковке. На кадрах запечатлены обыски, в ходе которых обнаружено большое количество денег в долларах и рублях.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, спецоперация проводилась в 11 регионах: в Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Группировка специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем.

В ходе спецоперации задержаны более 30 членов группы, включая граждан Украины и Литвы, 25 из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), они заключены под стражу.

В ФСБ сообщили, что участники группировки создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете. В ходе обысков изъято более $1 млн, 3 млн рублей, золотые слитки и драгоценные монеты.

17 марта президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры потребовал от правоохранительных органов выработать комплекс мер по снижению числа киберпреступлений, посягающих на частную жизнь граждан, их имущество, средства на счетах в банках. Он напомнил, что в последние годы число таких преступлений растет.