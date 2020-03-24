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На отца, бросившего сына в арендованной квартире в Подмосковье, завели дело

Мужчина решил оставить ребенка и сбежать, когда ему стало нечем платить за квартиру

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении отца, оставившего двухлетнего сына в арендованной квартире в подмосковном Серпухове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Магаданской области. Он подозревается в оставлении в опасности малолетнего сына (ст. 125 УК РФ)", - сообщила Врадий.

На допросе мужчина сообщил, что он с семьей два месяца живет в Московском регионе, и пока супруга находилась на заработках в Москве, он присматривал за сыном. Когда деньги закончились и нечем было платить за квартиру, он решил оставить ребенка и сбежать. Мужчина будет отпущен под подписку о невыезде.

18 марта мужчина бросил без присмотра двухлетнего сына в арендованной квартире и, не сообщая об этом матери мальчика, уехал. По словам Врадий, он оставил в квартире записку. Ребенка обнаружил владелец квартиры, пришедший за арендной платой. Сейчас ребенок находится под наблюдением в инфекционном отделении больницы.

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