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Пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер" в Подмосковье

Площадь пожара уточняется

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кровля здания на территории бывшего завода "Зингер" горит в Подольске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Подольске на Комсомольской улице, дом 1, на территории бывшего завода "Зингер" произошло возгорание кровли. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.

За последние годы на территории бывшего завода произошло уже несколько пожаров: в 2015, 2018, 2019 годах и в январе 2020 года. Самый крупный произошел в этом году, его площадь составила 500 кв. м.

Завод "Зингер" - один из старейших заводов швейных машинок в России. В 1896 году появилось русское акционерное общество "Мануфактурная компания Зингер" (с 1901 года - "Компания Зингер в России"). Однако ввоз готовых швейных машин из-за рубежа требовал немалых затрат, что приводило к удорожанию машин и, как следствие, к затруднениям в сбыте. Поэтому решено было основать в России собственный механический завод. Выбор пал на Подольск, где летом 1900 года общество приобрело участок земли и приступило к строительству, которое возглавил Вальтер Франк Диксон, ставший впоследствии директором предприятия.

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Россия
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