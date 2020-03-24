В Калмыкии в деле о хищении средств при строительстве водопровода выявили новый эпизод

ЭЛИСТА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи Калмыкии выявили новый эпизод преступной деятельности в ходе расследования уголовного дела о хищении федеральных средств при строительстве Левокумского водопровода, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК РФ по республике.

Экс-руководитель ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представители подрядной организации, участвовавшие в 2014 году в освоении средств федерального бюджета, выделенных на строительство станции водоподготовки в поселке Южный Ики-Бурульского района, обвиняются в хищении на сумму порядка 300 млн рублей. Водопровод должен был обеспечить питьевой водой Элисту и несколько населенных пунктов Калмыкии. Глава республики Бату Хасиков в минувшем году обратил внимание правоохранительных органов на ситуацию со строительством Ики-Бурульского группового водопровода в своих аккаунтах в социальных сетях, написав, что отсутствие воды - это основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".

"Сотрудниками СУ СК РФ по Республике Калмыкия в ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего руководителя ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представителей подрядной организации выявлен очередной эпизод совершения преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере"), - сказали в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, в 2014 году руководством организации госзаказчика ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз" в целях хищения путем обмана бюджетных средств, предусмотренных на осуществление стойконтроля за ходом строительства объекта, была обеспечена передача указанных полномочий госзаказчика подконтрольной сторонней коммерческой организации. С помощью этой структуры была создана мнимая схема участия ее в организации стройконтроля по приемке выполненных работ для вывода через ее счета бюджетных средств, из которых преимущественная часть была обналичена в сумме не менее 5,6 млн рублей, а на оставшуюся сумму проведены безналичные финансовые операции с аффилированными лицами. В то время как работы по осуществлению строительного контроля фактически выполнялись работниками учреждения и являлись средствами заказчика", - уточнили в региональном управлении.

Ранее четырем лицам - бывшему руководителю ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представителям подрядной организации было предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285 и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, и злоупотребление должностными полномочиями"). При этом было установлено, что сумма причиненного государству ущерба составляет 297,5 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Сейчас выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.