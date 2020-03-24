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В Подмосковье задержан подозреваемый в вымогательстве 6 млн рублей

Злоумышленник под угрозой применения насилия требовал у 28-летнего предпринимателя деньги в счет несуществующего долга

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Мытищах подозреваемого в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн рублей и угрозах. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию с заявлением обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него денег. "В результате оперативно-разыскных мероприятий <...> установлен и задержан 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, проживающий в Москве, подозреваемый в вымогательстве, - сказала Петрова. - Установлено, что злоумышленник под угрозой применения насилия требовал у 28-летнего предпринимателя 6 млн рублей в счет несуществующего долга".

Злоумышленник задержан при передаче части требуемой суммы - 3,5 млн рублей, уточнила Петрова. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения.

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Россия
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