В Москве мужчина умер во время ринопластики в частной клинике

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мужчина умер во время ринопластики в частной клинике в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"23 марта в операционном отделении частной медицинской клиники в центре Москвы скончался мужчина 1980 года рождения. Он обращался в медицинское учреждение для проведения ринопластики", - сообщила Иванова.

Проводится доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти").