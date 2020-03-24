{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела двух студентов на Сахалине

Накануне стало известно о задержании студентов, которых подозревают в подготовке нападения на учебное заведение

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК уголовного дела о подготовке нападения на учебное заведение двумя студентами в Сахалинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему

"Накануне СМИ сообщили о задержании на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 годов рождения, которых подозревают в подготовке нападения на учебное заведение. В связи с тем, что один из молодых людей является несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил следственному управлению по Сахалинской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования следственными органами Следственного комитета РФ", - сообщили в СК.

В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что задержаны двое студентов 2002 и 2003 годов рождения, планировавших вооруженное нападение на техникум. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение. 

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Совладельца ТЦ "Зимняя вишня" экстрадировали из Польши в Россию
Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки при строительстве торгового центра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС