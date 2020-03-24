Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела двух студентов на Сахалине

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК уголовного дела о подготовке нападения на учебное заведение двумя студентами в Сахалинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Накануне СМИ сообщили о задержании на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 годов рождения, которых подозревают в подготовке нападения на учебное заведение. В связи с тем, что один из молодых людей является несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил следственному управлению по Сахалинской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования следственными органами Следственного комитета РФ", - сообщили в СК.

В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что задержаны двое студентов 2002 и 2003 годов рождения, планировавших вооруженное нападение на техникум. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.