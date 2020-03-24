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Суд в Башкирии продлил арест начальнику спецуправления МЧС, обвиняемому в мошенничестве

Меру пресечения продлили до 25 мая

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Суд в Республике Башкортостан продлил арест начальнику специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России закрытого административно-территориального образования Межгорье, который обвиняется в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняемому продлена мера пресечения до 25 мая", - сообщили в СК.

По версии следствия, обвиняемый при помощи фиктивных документов оформлял подчиненным выплаты для оплаты дорогостоящего лечения, при этом забирал половину суммы себе. В период с 2016 по 2017 год он получил более 4,2 млн рублей. Сотрудники управления не имели медицинских показаний для получения лечения.

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РоссияБашкортостан
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