Суд в Башкирии продлил арест начальнику спецуправления МЧС, обвиняемому в мошенничестве

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Суд в Республике Башкортостан продлил арест начальнику специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России закрытого административно-территориального образования Межгорье, который обвиняется в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняемому продлена мера пресечения до 25 мая", - сообщили в СК.

По версии следствия, обвиняемый при помощи фиктивных документов оформлял подчиненным выплаты для оплаты дорогостоящего лечения, при этом забирал половину суммы себе. В период с 2016 по 2017 год он получил более 4,2 млн рублей. Сотрудники управления не имели медицинских показаний для получения лечения.