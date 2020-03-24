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Число "заминированных" медицинских учреждений в Московском регионе выросло до восьми

Эвакуация людей не проводилась, медицинские учреждения работают в штатном режиме

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили во вторник в клинику репродукции и генетики, Центральную клиническую больницу РАН и многопрофильный медицинский центр в Москве, после этого число "заминированных" медицинских учреждений в Московском регионе увеличилось до восьми. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о том, что в клинике "Нова Клиник. Центр репродукции и генетики", Центральной клинической больнице РАН и многопрофильном медицинском учреждении "Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе" заложены взрывные устройства. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, эвакуация людей не проводилась, медицинские учреждения работают в штатном режиме.

Ранее поступили сообщения об угрозах взрыва в центральной районной больнице в Балашихе, детской поликлинике в Наро-Фоминске, 119-й больнице в Химках, Боткинской больнице и НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в Москве.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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