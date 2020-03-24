В Москве 20 медицинских учреждений проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двадцать медицинских учреждений в Москве проверяют из-за сообщений о "минировании". Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время из-за угрозы взрыва проверяют 20 медицинских учреждений в Москве", - сказал собеседник агентства. По его данным, эвакуации людей не проводили.

Ранее поступили сообщения об угрозах взрыва в столичных Боткинской больнице, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентре "Нова Клиник", Центральной клинической больнице РАН и многопрофильном медицинском учреждении "Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе", в Подмосковье - в Центральной районной больнице в Балашихе, детской поликлинике в Наро-Фоминске, больнице номер 119 в Химках.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".