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В Белгороде мужчина подозревается в убийстве тещи с особой жестокостью и покушении на сына

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан

ТАСС, 24 марта. Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью тещи и покушении на убийство сына. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального ведомства.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью", "Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 24 марта в Белгороде пьяный мужчина нанес более 20 ударов ножом теще, она погибла. Очевидцем стал его 10-летний сын, которого он также попытался убить. Соседи, услышавшие шум, вызвали скорую. Медики оказали помощь мальчику, пояснили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Подозреваемый попытался скрыться, но был оперативно задержан правоохранителями. В ведомстве по Белгородской области уточнили, что назначены судебные экспертизы.

Теги
РоссияБелгородская область
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