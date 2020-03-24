СМИ: неизвестные забросали гранатами бар в Мексике

МЕХИКО, 24 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли и шестеро пострадали при нападении на один из баров в городе Селайя в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Неизвестные преступники в ходе атаки использовали не только автоматическое оружие, но и осколочные гранаты, сообщила во вторник газета El Universal.

Раненые, в числе которых несколько женщин, были доставлены в больницы. Их состояние, по данным издания, оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств нападения. Сведений о возможных мотивах участников расправы обнародовано не было.

В 2019 году Гуанахуато стал самым опасным регионом Мексики, там были убиты не менее 3,5 тыс. человек. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце января текущего года назвал ситуацию в штате очень сложной.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря 2020 года.