{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Женщина и трое детей пострадали в ДТП с двумя легковушками в Чувашии

Авария произошла на Алатырском шоссе

ТАСС, 24 марта. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла во вторник в Чувашии, пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"В результате ДТП автомобилистка оказалась зажата в салоне транспортного средства. Ее деблокировали сотрудники спасательной службы и передали медикам. Также медицинская помощь понадобилась трем несовершеннолетним пассажирам ВАЗ - мальчикам 11, 8 и 4 лет", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель Kia Carens не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 44-летней женщины. "Предварительная причина аварии - несоответствие скорости движения Kia дорожно-метеорологическим условиям", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на Алатырском шоссе в зоне действия знака "Ограничение скорости". По данным ГИБДД, пострадавшие дети были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились с использованием детского удерживающего устройства.

Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
СМИ: неизвестные забросали гранатами бар в Мексике
Погибли четыре человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС