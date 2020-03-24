Женщина и трое детей пострадали в ДТП с двумя легковушками в Чувашии

ТАСС, 24 марта. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла во вторник в Чувашии, пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"В результате ДТП автомобилистка оказалась зажата в салоне транспортного средства. Ее деблокировали сотрудники спасательной службы и передали медикам. Также медицинская помощь понадобилась трем несовершеннолетним пассажирам ВАЗ - мальчикам 11, 8 и 4 лет", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель Kia Carens не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 44-летней женщины. "Предварительная причина аварии - несоответствие скорости движения Kia дорожно-метеорологическим условиям", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на Алатырском шоссе в зоне действия знака "Ограничение скорости". По данным ГИБДД, пострадавшие дети были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились с использованием детского удерживающего устройства.