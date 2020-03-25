СК начал проверку в отношении автора фейка о зараженных коронавирусом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю начало доследственную проверку по инциденту с видеозаписью, на которой автор сообщил недостоверную информацию о распространении коронавируса нового типа на одном из предприятий Уссурийска. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 237 УК РФ ("Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и части 4 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета") в связи с распространением недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Уссурийске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действиям автора видеоролика будет дана надлежащая правовая оценка. На момент распространения видеозаписи подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Приморском крае не было. Во вторник власти объявили о двух зараженных.

Ранее пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что 28-летний мужчина распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии Уссурийска. На него был составлен административный материал по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), который направлен в суд для рассмотрения. Мужчина уже принес публичные извинения перед жителями региона.

20 марта руководитель государственного центра по информированию россиян о ситуации с коронавирусом Алексей Гореславский сообщил, что центр ежедневно выявляет пять-шесть кампаний по распространению в интернете ложных сведений об инфекции, кроме того, в день выявляется порядка 50 сообщений, которые можно назвать фейками. По его словам, во многих случаях это бездумные репосты в пабликах, сообществах и в группах мессенджеров.